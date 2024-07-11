Tekirdağ'da fabrikada patlama! Ekipler olay yerinde
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. İşçiler fabrikadan tahliye edilirken bölgeye itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesinde bulunan kimyasal fabrikasında saat 22.15 sıralarında patlama meydana geldi.
İddiaya göre fabrika içerisindeki güvenli bölgede aşırı basınç neticesinde patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada kimse yaralanmazken, işçiler fabrikadan tahliye edildi.
PATLAMA SESİ TEDİRGİN ETTİ
İhbar üzerine olay bölgesinde sağlık, itfaiye, emniyet ve Tredaş ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, civardaki yerleşim yerlerinden duyulan patlama vatandaşları tedirgin etti.
Meydana gelen patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı