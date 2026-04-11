AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'ara seçim' çıkışına cevap verdi. Özel'in Anayasa'dan bihaber olduğunu dile getiren Elitaş, "Anayasa'nın ne olduğunu, 2002'de nelerin yaşadığını okusa yeter. Özgür Bey'in zihni özgür değil. Her hafta tekmil için Silivri'de" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de düzenlenen Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde 'ara seçimle' ilgili sözlerine cevap verdi.

"Tekmil için her hafta Silivri'de!" Özgür Özel'in erken seçim sözlerine AK Parti'den "Zihni Özgür değil" cevabı

"ZİHNİ ÖZGÜR DEĞİL"

"Özgür Bey'in zihni özgür değil" diyen Elitaş, "Bir genel başkanları var evlere şenlik. Yıllarca grup başkanvekilliği yaptı, iç tüzükle ilgili epey eğitmiştim. 'İç tüzüğü senden iyi bilen yok' diye kürsüde söylemişti. 2014-2015 yıllarında genel başkanvekilliğine başlayıp, şimdi genel başkanlığa terfi eden arkadaşımız, Anayasa'nın 78. maddesini alıp 'Derhal ara seçim yapmalısınız' diyor. Anayasa'nın ne olduğunu, 2002'de nelerin yaşadığını okusa yeter"ifadelerini kullandı.

"TEKMİL İÇİN HER HAFTA SİLİVRİ'DE"

CHP liderinin vesayet altında olduğunu belirten Elitaş, "Özgür Bey her hafta çarşamba günü tekmil vermek için Silivri'de. Problem bu, zihni özgür değil. Özgür Bey'in önce zihnini özgürleştirmesi gerekiyor. Türkiye menfaatine çalışabilmesi için bunu yapması gerekir" dedi.

Elitaş "Benim bildiğim Grup Başkanvekili Özgür Özel bunu yapardı. Üzülüyorum, birlikte 7-8 yıl grup başkanvekilliği yaptığımız bu arkadaşımızın böylesine iradesini başkalarına teslim etmesinin çok acı olduğunu düşünüyorum. Allah yardımcısı olsun. Bunu eski dostluğumuza binaen ifade etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

