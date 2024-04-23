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TEM Otoyolu'nda zamanla yarış! Araçta hareketsiz yatan şahıs ekipleri harekete geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TEM Otoyolu&#039;nda zamanla yarış! Araçta hareketsiz yatan şahıs ekipleri harekete geçirdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sağ şeritte otomobilde hareketsiz yatan şahıs polisleri harekete geçirdi. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kapı açılırken sürücünün akıbetiyle ilgili bilgi verilmedi.

TEM Otoyolu Körfez mevkiinde seyir halinde olan 06 FS 2755 plakalı otomobil bir anda TEM Otoyolu sağ şeritte durdu. Aracın ilerlememesi ve içerden kimsenin çıkmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

UZUN SÜRE UĞRAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, içerde hareketsiz yatan sürücüyü fark etti. Cama uzun süre vuran ekipler, herhangi bir dönüş alamayınca kapıyı açmak için harekete geçti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kapı açıldı.

Sürücünün akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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