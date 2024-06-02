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Temizlik görevlisinin hatası bir mahalleyi etkiledi! Yeniden sandığa gittiler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Temizlik görevlisinin hatası bir mahalleyi etkiledi! Yeniden sandığa gittiler
Edirne, Muhtarlık Seçimi, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'nin Umurbey Mahallesi, sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının yanlışlıkla temizlik görevlisi tarafından çöpe atılması nedeniyle bugün yeniden sandığa gidiyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye sandığa gitti, bazı ilçe ve beldelerde yapılan itirazlar neticesinde seçimler bugün yenileniyor. Edirne'nin Umurbey Mahallesi de sandığa yeniden giden bölgeler arasında yer alıyor.

İddiaya göre; 31 Mart'ta sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi için oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı.

6 SANDIKTA OY KULLANILIYOR

Mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor. İl Seçim Kurulu Seçim Müdürü Sevil Cellek, okula gelerek sandık kurullarını dolaştı.

Seçmenlerden İzzet Çekiç, bir önceki seçimin iptali nedeniyle yeniden oy vermeye geldiklerini söyledi.

Temizlik görevlisinin hatası bir mahalleyi etkiledi! Yeniden sandığa gittiler - 1. Resim

MUHTAR ADAYI İTİRAZ ETMİŞTİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı almıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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