Temizlik görevlisinin hatası bir mahalleyi etkiledi! Yeniden sandığa gittiler

İddiaya göre; 31 Mart'ta sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi için oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı.

6 SANDIKTA OY KULLANILIYOR

Mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor. İl Seçim Kurulu Seçim Müdürü Sevil Cellek, okula gelerek sandık kurullarını dolaştı.

Seçmenlerden İzzet Çekiç, bir önceki seçimin iptali nedeniyle yeniden oy vermeye geldiklerini söyledi.

MUHTAR ADAYI İTİRAZ ETMİŞTİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı almıştı.