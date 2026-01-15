2016 yılında Kayseri'de meydana gelen terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, kumar borcu nedeniyle bunalıma girerek gazi olduğu durakta intihar etti.

17 Aralık 2016'daki terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal'ın kumar borcu dolayısıyla bunalıma girdiği öne sürüldü. Sabah saatlerinde gazi olduğu durağa gelen Çatal, burada intihar etti.

Terör saldırısında gazi olmuştu! Kumar borcu yüzünden intihar etti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan müdahalede Ferdi Çatal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Çatal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İNTİHAR ÖNCESİ VİDEO ÇEKTİ

İntihar etmeden önce veda videosu çeken Çatal, "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey 'bir seferden bir şey olmaz' diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum" ifadelerini kullandı.

KASTAMONU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, intihar eden gazi Ferdi Çatal'ın memleketi Kastamonu'da toprağa verileceği öğrenildi.

