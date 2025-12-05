DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Terörsüz Türkiye süreciyle beraber vatandaşın inancının ve güvencinin arttığını söyledi. Süreçle beraber Siirt, Mardin ve Diyarbakır'a gelen turist sayısındaki artışa dikkat çeken Ekmen, "Birbirimizi ikna ederek yol alacağız" dedi.

Siirt’e gelen ve “Terörsüz Türkiye” hedefiyle TBMM’de oluşturulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” üyesi olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, sürecin başlamasıyla birlikte yaylalarda hareketlilik ve canlılık görüldüğünü söyledi.

Ekmen, Siirt ve çevre illerdeki ziyaretlerinde bölge halkının Terörsüz Türkiye girişimini büyük bir destekle karşıladığını vurguladı.

"VATANDAŞIN GÜVENİ VE İNANCI ARTTI"

"Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sürece dair açıklamaları, komisyonun çalışmaları, İmralı ziyareti, rapor yazma safhasına gelmiş olması vatandaşın sürece olan inancını, güvenini artıran unsurlar." diyen Ekmen, komisyon raporunun bir ay içerisinde tamamlanacağını ve raporda büyük oranda partiler arasında bir uzlaşma sağlanacağını öngördüğünü söyledi.

Terörsüz Türkiye süreciyle 3 kente turist yağdı!

"BİRBİRİMİZİ İKNA EDECEĞİZ"

İktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan herkesin bu hedef etrafında kilitlendiğini vurgulayan Ekmen, şunları kaydetti:

"Türkiye inşallah bu meseleyi siyaset, hukuk, demokrasi, özgürlük alanlarını da güçlendirerek kalıcı bir şekilde çözeceği bir yola girmiş olacak. İş adamları, 'Acaba bu güven ortamında hangi yatırımları yapabilirim' diye bir arayışa girdi.

Siirt, Mardin ve Diyarbakır'ın bu yaz misafir ettiği turist sayısı önceki yıllara göre arttı. Siyaset yoluyla konuşamayacağımız, demokratik zeminlerde tartışamayacağımız bir mevzu yoktur. Birbirimizi ikna ederek yol alacağız."

Haberle İlgili Daha Fazlası