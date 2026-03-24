Ticaret Bakanlığı, 'Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri' başlıklı yeni bir internet servis hizmeti oluşturdu. Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresinin takibini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan hizmet ile kullanıcılar taşıtlarının yurtta kalma süresini öğrenebilecek. İşte detaylar…

Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresinin takibini kolaylaştırmak ve vatandaşların süre aşımından kaynaklı mağduriyetlerini önlemek amacıyla harekete geçen Ticaret Bakanlığı, yeni hizmeti duyurdu. "Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri" hizmetini dijital ortamda erişime açtı.

ERİŞİME AÇILDI

Açıklamada, yaz döneminde sınır kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların, taşıtlarının yurtta kalma süresini öğrenemeden ülkeye giriş yapabildiği ifade edildi.

90 GÜN MAĞDURİYETİ

Yapılan açıklamada özellikle yabancı pasaportla yapılan girişlerde (oturum izni bulunanlar hariç) en fazla 90 gün süre tanınması sebebiyle süre aşımına bağlı mağduriyetlerin oluşabildiğine dikkat çekildi.

YENİ İNTERNET SERVİSİ

Açıklamada şöyle denildi:

Söz konusu mağduriyetlerin önlenmesi, işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'e-İşlemler' sayfası üzerinden erişilebilen 'Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri' başlıklı yeni bir internet servis hizmeti oluşturulmuştur.

E-POSTA HATIRLATMASI

Yeni hizmetin özellikleri ise şöyle anlatıldı:

Kullanıcılar, taşıtlarının yurtta kalma süre sonu ve diğer bilgilerine erişebilecek. Taahhütname işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. İletişim bilgilerini sisteme girerek e-posta adreslerini doğrulayabilecek. Süre aşımı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması amacıyla süre bitimine ilişkin hatırlatma e-postaları alabilecek.

İNGİLİZCE DİL SEÇENEĞİ DE VAR

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Hizmet, İngilizce dil seçeneğiyle de sunulacak ve yabancı uyruklu kişiler tarafından da kullanılabilecektir. Bakanlığımız, dijital hizmet altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımızın ve ülkemize giriş yapan yabancı taşıt kullanıcılarının işlemlerini kolaylaştırmaya, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmaya ve süre aşımına bağlı mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

