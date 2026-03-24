Ticaret Bakanlığı’ndan yabancı plakalı araçlar için yeni hizmet! 90 gün kuralı dijitalde, süre aşımına son
Ticaret Bakanlığı, 'Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri' başlıklı yeni bir internet servis hizmeti oluşturdu. Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresinin takibini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan hizmet ile kullanıcılar taşıtlarının yurtta kalma süresini öğrenebilecek. İşte detaylar…
- Ticaret Bakanlığı, "Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri" hizmetini dijital ortamda erişime açtı.
- Hizmet, yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresinin takibini kolaylaştırmayı ve süre aşımı mağduriyetlerini önlemeyi amaçlıyor.
- Kullanıcılar, taşıtlarının yurtta kalma süre sonu bilgilerine erişebilecek ve taahhütname işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
- Süre bitimine ilişkin e-posta hatırlatmaları alarak mağduriyetlerin yaşanması engellenecek.
- Özellikle yaz dönemi yoğunluğu ve 90 günlük süre kısıtlamasından kaynaklanan sorunlara çözüm sunuluyor.
- Hizmet, İngilizce dil seçeneğiyle de sunulmaktadır.
Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresinin takibini kolaylaştırmak ve vatandaşların süre aşımından kaynaklı mağduriyetlerini önlemek amacıyla harekete geçen Ticaret Bakanlığı, yeni hizmeti duyurdu. "Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri" hizmetini dijital ortamda erişime açtı.
ERİŞİME AÇILDI
Açıklamada, yaz döneminde sınır kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların, taşıtlarının yurtta kalma süresini öğrenemeden ülkeye giriş yapabildiği ifade edildi.
90 GÜN MAĞDURİYETİ
Yapılan açıklamada özellikle yabancı pasaportla yapılan girişlerde (oturum izni bulunanlar hariç) en fazla 90 gün süre tanınması sebebiyle süre aşımına bağlı mağduriyetlerin oluşabildiğine dikkat çekildi.
YENİ İNTERNET SERVİSİ
Açıklamada şöyle denildi:
Söz konusu mağduriyetlerin önlenmesi, işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'e-İşlemler' sayfası üzerinden erişilebilen 'Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri' başlıklı yeni bir internet servis hizmeti oluşturulmuştur.
E-POSTA HATIRLATMASI
Yeni hizmetin özellikleri ise şöyle anlatıldı:
Kullanıcılar, taşıtlarının yurtta kalma süre sonu ve diğer bilgilerine erişebilecek. Taahhütname işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. İletişim bilgilerini sisteme girerek e-posta adreslerini doğrulayabilecek. Süre aşımı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması amacıyla süre bitimine ilişkin hatırlatma e-postaları alabilecek.
İNGİLİZCE DİL SEÇENEĞİ DE VAR
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
Hizmet, İngilizce dil seçeneğiyle de sunulacak ve yabancı uyruklu kişiler tarafından da kullanılabilecektir. Bakanlığımız, dijital hizmet altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımızın ve ülkemize giriş yapan yabancı taşıt kullanıcılarının işlemlerini kolaylaştırmaya, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmaya ve süre aşımına bağlı mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.