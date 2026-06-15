Bursa’da bir veli otizmli çocuğunu okula almaya özel koleji, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK), şikayet etti. Anne çocuğu için gerekli bireysel destek ortamının sağlanmadığını, çocuğunun eğitim hakkının ihlal edildiğini öne sürdü. Şikayeti değerlendiren TİHEK, emsal bir karara imza atarak özel koleje 150 bin TL idari ceza uygulanmasına hükmetti. Kararda ayrımcılık yasağının ihlal edildiği bildirildi.

Bursa’da bir veli, otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan çocuğunu okula kabul etmeyen özel koleji, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK), şikayet etti.

Çocuğunun öğrenimini özel ihtiyaç sahibi raporu doğrultusunda gölge öğretmeni eşliğinde sürdürdüğünü belirten anne, okul idaresi tarafından uygulanan ayrımcı ve keyfi kararlar neticesinde çocuğunun eğitim hakkının hukuka aykırı şekilde ihlal edildiğini öne sürdü.

TİHEK’ten emsal karar! Otizmli öğrenciyi almayan koleje 150 bin TL ceza

KİTAP ÜCRETİ İDDİASI

Aynı zamanda kolejde derslerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları yerine ücret karşılığında temin edilen özel yayınlar üzerinden işlendiğini de belirtti.

Çocuğu için gerekli bireysel destek ortamının sağlanmadığı yönündeki şikâyet ve taleplerini okul idaresine bildirmesine rağmen netice alamadığını ifade eden anne, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK), yolunu tutarak hukuk mücadelesi başlattı.

Çocuğunun okula girişinin yasaklandığını ve gölge öğretmeni ile birlikte okula adım atamayacağının kendisine sözlü olarak bildirildiğini belirten veli, kendisine okul kaydının da yenilenmeyeceği bilgisinin verildiğini açıkladı.

TİHEK’ten emsal karar! Otizmli öğrenciyi almayan koleje 150 bin TL ceza

TİHEK’TEN EMSAL KARAR

Sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanmasını talep eden velinin başvurusuna cevap veren TİHEK, emsal bir karara imza attı.

150 BİN TL PARA CEZASI

TİHEK, öğrencinin engellilik temelinde farklı muameleye maruz bırakıldığı gerekçeleriyle özel koleje 150 bin TL idari ceza uygulanmasına hükmetti.

TİHEK’ten emsal karar! Otizmli öğrenciyi almayan koleje 150 bin TL ceza

“AYRIMCILIK YASAĞI İHLAL EDİLDİ”

Verilen karar şöyle açıklandı:

Sonuç olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin hukuken tanınmış eğitim hakkından karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanması bakımından engellilik temelinde farklı muameleye maruz bırakıldığı gerekçeleriyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. İhlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, muhatabın ekonomik durumu ve ayrımcılık yasağı ile korunmak istenen kamusal menfaat göz önünde bulundurularak ihlal konusu eylemle ilgili muhataba 150 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

OKUL İDARESİ İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan okul idaresi ise engelli çocuğun okula alınmadığına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını, öğrencinin gölge öğretmeninin veliye aktardığı gerçeğe aykırı bilgiler sonucunda ortaya çıktığını savundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası