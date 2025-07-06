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Timur Soykan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sebebiyle hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatılan ve ‘tutuklama’ talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Timur Soykan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP'li belediyelere operasyon dalgası sürüyor. Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanları hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından gazeteci Timur Soykan X hesabı üzerinden eleştiren paylaşımlarda bulunmuştu. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Soykan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatılmış, Soykan soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Soykan, sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen Timur Soykan, savcılıktaki sorgusunun ardından 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlikçe savunması alınan Timur Soykan, imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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