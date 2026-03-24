Sel ve taşkınların tek sebebinin iklim değişikliği olmadığını belirten meteoroloji mühendisleri, dere yataklarındaki yapılaşmanın afet riskini büyük ölçüde arttırdığı uyarısında bulundular.

C. EMRE KURT / ANKARA - TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, son yıllarda artan sel, taşkın ve su sorunlarının doğrudan iklim değişikliğin bağlanamayacağını belirtti.

“Yağışlar tek başına afet oluşturmaz. Afetlerin asıl sebebi, meteorolojik parametreler dikkate alınmadan yapılan planlama ve yanlış yerleşim kararlarıdır” denilen açıklamada, özellikle dere yataklarına yapılan yapılaşmaların afet riskini büyüttüğüne dikkat çekildi. Açıklamada, “Dere yataklarının daraltılması, bu alanlara yapılaşma izni verilmesi ve altyapı projelerinde meteorolojik verilerin dikkate alınmaması, doğa olaylarının afete dönüşmesine sebep oluyor. Geçmişte afet oluşturmayan yağışların bugün yıkıcı sonuçlar doğurmasının temelinde plansız kentleşme bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Erken uyarı sistemlerinin önemine de değinilen açıklamada, “Meteorolojik erken uyarı sistemleri hayati öneme sahip. Ancak asıl önemli olan, erken uyarıya ihtiyaç duymayacak yerleşim planlanması. Yanlış yer seçimi ve hatalı projelendirme devam ettiği sürece, erken uyarılar tek başına yeterli olmayacaktır. Bilimsel değerlendirmeler, sorunların temelinde kentlerin meteorolojik parametrelere dayalı planlama eksikliğinin bulunduğunu ortaya koyuyor” denildi.

SU KRİZİNİN SEBEBİ DE AYNI

Su kaynaklarına ilişkin yapılan tespitte ise, “Ülkemizde yaşanan su sorunlarının temelinde de iklim değişikliği değil, su kaynaklarının yanlış kullanımı ve planlama eksiklikleri bulunuyor. Hidrolojik döngüye yapılan müdahaleler, su kaynaklarının azalmasına ve su krizinin derinleşmesine yol açıyor” değerlendirmesinde bulunuldu. Mevcut yaklaşımın devam etmesi hâlinde şehirlerin susuzluk riskiyle karşı karşıya kalmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası