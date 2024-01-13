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    Torununu otobüste unutan babaanne aracın peşinden koştu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bursa’da torununu belediye otobüsünde unutan babaannenin çaresizliği araç kamerasına yansıdı. 6 yaşındaki Umut Efe isimli torunun, kendisini almadan otobüsten inen babaannesine el salladığı görüldü.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Olay, geçtiğimiz 11 Ocak günü saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Efe K., babaannesiyle birlikte Mevlana - Yiğitler Mahallesi hattında çalışan D2/A numaralı belediye otobüsüne bindi. Ardından ise Yavuzselim Mahallesi'nde durak inen babaanne torunu Umut Efe K.'yı otobüste unuttuğunu fark etti.

    ÇARESİZ BABAANNE OTOBÜSÜN PEŞİNDEN KOŞTU

    Babaanne torununu unutmasını fark etmesiyle birlikte otobüsün peşinden koşarak sesinin sürücüye duyurmaya çalıştı ancak başaramadı. Babaanne çaresiz bir şekilde Yavuzselim Polis Merkezi'ne giderek müracaatta bulundu. Çocuğun otobüste unutulduğu ise yolcular ve şoför tarafından fark edilince durum polise bildirildi. Otobüs hareket müdürlüğüne götürülen 6 yaşındaki Umut Efe K.'ya meyve suyu ve tost ikram edilirken çevredekilerin tüm ısrarlarına rağmen ismini söylemeyen çocuğun kimliği polis merkezine yapılan müracaat sonrası tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekibi çocuğu alarak polis merkezine daha sonra ise Mevlana Mahallesi'nde olan ailesinin yanına götürerek teslim etti.

    TORUN EL SALLIYOR

    6 yaşındaki Umut Efe K.'nın unutulduğu ve daha sonraki yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde babaannenin koltuğundan kalkarak otobüsten inerken torunun peşinde gitmeyerek koltuğu tekrar oturduğu ve babaannesine el salladığı görüldü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BabaanneTorunBursa
    Haberler > Gündem > Torununu otobüste unutan babaanne aracın peşinden koştu
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