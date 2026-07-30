İhlas Haber Ajansı • Trabzon
Trabzon’da 5 katlı bir binada yangın! Alevlere müdahale sürüyor
Trabzon’da 5 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Çatı katındaki yangına müdahale sürüyor.
Trabzon'un Araklı ilçesinde yürekler ağza geldi. İlçe merkezinde bulunan 5 katlı bir binanı çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Ekiplerin çatıda bulunan izolasyon malzemeleri nedeniyle yangını söndürmekte güçlük yaşadığı öğrenilirken, etrafta yoğun bir alev ve duman oluştu. Yangın nedeniyle ilçe merkezinde büyük bir korku ve panik yaşandı.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangının çevre binalara sıçramaması için de çalışma başlatıldı.
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