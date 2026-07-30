Trabzon’da 5 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Çatı katındaki yangına müdahale sürüyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yürekler ağza geldi. İlçe merkezinde bulunan 5 katlı bir binanı çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trabzon’da 5 katlı bir binada yangın! Alevlere müdahale sürüyor

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekiplerin çatıda bulunan izolasyon malzemeleri nedeniyle yangını söndürmekte güçlük yaşadığı öğrenilirken, etrafta yoğun bir alev ve duman oluştu. Yangın nedeniyle ilçe merkezinde büyük bir korku ve panik yaşandı.

Trabzon’da 5 katlı bir binada yangın! Alevlere müdahale sürüyor

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangının çevre binalara sıçramaması için de çalışma başlatıldı.

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