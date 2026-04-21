ABD’den fırlatılan yerli küp uydular, Türkiye’nin uzayda kuantum internet hedefini güçlendirdi. Sadece 1 kg ağırlığındaki QubitCore uydularla, dinlenemeyen ve hack’lenemeyen güvenli iletişim ağı kurulması amaçlanıyor.

Geçen ay ABD’den SpaceX’in Transporter-16 misyonu kapsamında ASELSAN ve Fergani Uzay’ın yeni uyduları uzaya başarıyla fırlatıldı. Yerli uydu teknolojisinin merkezinde Türk şirketi Qubitrium tarafından geliştirilen küp uydular QubitCore yer alıyor.

Yeni nesil Starlink uyduları 800 kg ağırlığında iken QubitCore’lar sadece 1 kg ağırlığı ile dikkat çekiyor. Normalde devasa büyüklükte ve ağır olan cihazları minyatürize ederek uzaya yollamayı başaran şirket, bu düşük maliyetli küp uydular aracılığıyla küresel bir kuantum internet altyapısı inşa etmeyi hedefliyor. Bu uyduların Starlink sisteminden en büyük farkı ise kurulan ağın “dinlenemeyen ve hack’lenemeyen” yapısında yatıyor.

Günlük internet kullanımı yerine; bankacılık, istihbarat, askerî drone’lar ve kritik devlet kurumları için sızılması imkânsız, üst düzey güvenli bir iletişim kanalı oluşturuluyor. Qubitrium’un kurucusu Dr. Kadir Durak, “Küresel kuantum interneti kurabilmenin yolu küp uydu teknolojisini kullanmak. Starlink projesinin kuantum versiyonunu yapmaya çalışıyoruz. Kuantum internetin kurulabilmesi için gerekli teknolojileri geliştirip ticarileştiriyoruz” dedi.

Sistemle drone’lar kesintisiz haberleşebilecek.

