Çin’in 'yörüngede teslim' modeliyle gizlice İran’a devrettiği TEE-01B casus uydusu, ABD’nin en mahrem askeri üslerini yarım metre çözünürlükle adeta röntgenledi.

İran, Orta Doğu'daki ABD askeri üslerini vurmak için Çin casus uydusunu gizlice devreye soktu. Financial Times'ın ele geçirdiği belgelere göre TEE-01B olarak bilinen uydunun 2024 sonlarında fırlatıldıktan sonra doğrudan Devrim Muhafızları Havacılık Kuvvetleri tarafından satın alındı.

MART AYINDAKİ SALDIRILAR UYDUYLA YÖNETİLDİ

İranlı komutanlar uyduyu kritik ABD tesislerini izlemek için sıkça kullandı.

Alınan görüntüler, Mart ayında düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarının hemen öncesinde ve sonrasında kaydedildi. TEE-01B uydusu, Çinli Earth Eye Co şirketi tarafından "yörünge içi teslimat" modeliyle gizlice Tahran'a devredildi. Anlaşma kapsamında İran, Pekin merkezli veri sağlayıcısı Emposat'ın küresel yer istasyonu ağına da erişim hakkı kazandı.

KÖRFEZ'DEKİ ABD ÜSLERİ TEK TEK GÖZETLENDİ

Kayıtlara göre uydu, 13-15 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nü takibe aldı. Donald Trump'ın ABD uçaklarının vurulduğunu doğruladığı 14 Mart tarihinde, beş adet ikmal uçağı hasar görmüştü.

Casus uydu aynı dönemde Ürdün'deki Muwaffaq Salti, Bahreyn'deki Beşinci Filo deniz üssü, Irak'taki Erbil havaalanı ve Kuveyt'teki Ali Al Salem üslerini de gözetledi. Cibuti ve Umman'daki stratejik noktalar da izlenen yerler arasında yer aldı.

SİVİL ALTYAPI VE ENERJİ TESİSLERİ HEDEFTE

İran'ın kullandığı Çin uydusu sadece askeri üsleri değil, kritik sivil altyapıları da mercek altına aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Khor Fakkan konteyner limanı, enerji ve tuzdan arındırma tesisleri ile Bahreyn'deki dev alüminyum eritme tesisi Alba, gözetlenen noktalar arasında listelendi.

YARIM METRE ÇÖZÜNÜRLÜKLE TAM İSABET

TEE-01B uydusu, Batı'daki yüksek çözünürlüklü rakipleriyle yarışacak seviyede olan yarım metre çözünürlükle görüntü sağlıyor. İran'ın yerli uydusu Noor-3'ün 5 metrelik kapasitesine kıyasla bu yeni sistem, uçak ve araçların detaylı tanımlanmasına imkan tanıyor.

