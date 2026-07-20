Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI), suç maksadıyla kurulan dijital grupları analiz ediyor, şifreli ağları çökertiyor. Suç jargonunu anında çözümleyen sistem, görsel inceleme yeteneğiyle suç unsuru içeren fotoğraf ve videoları tespit ediyor.

HABER MERKEZİ/ANKARA-Türk polisinin kendi imkânlarıyla geliştirdiği Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) bugün dünyanın en gelişmiş dijital istihbarat sistemlerinden biri hâline geldi. Zehir tacirlerinin ve yasa dışı bahis çetelerinin polisi atlatmak için kullandıkları karmaşık şifreli jargonlar ve emoji kombinasyonları, AVCI’nın derin öğrenme algoritmalarından kaçamıyor.

Son günlerde gerçekleştirilen operasyonlara önemli katkı sunan AVCI, doğal dil işleme teknolojisiyle suç jargonunu anında çözümlüyor, ResNet tabanlı görsel inceleme yeteneğiyle suç unsuru içeren fotoğraf ve videoları tespit ediyor. Sistem suçluyu ve suçsuzu anında ayırabiliyor.

Türk polisinin geliştirdiği yapay zekâ: AVCI dijital dünyada suçluları takip ediyor

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Geliştirilmeye devam eden AVCI, önümüzdeki süreçte kara para aklama, terörün finansmanı, nitelikli dolandırıcılık, çocukların çevrim içi istismarı ve organize suç faaliyetleri gibi Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden tüm karmaşık suç türlerini deşifre etmek üzere de kullanılacak.

SAHADAKİ TECRÜBELERLE EĞİTİLDİ

Sistemin en temel amacı; internetin dehlizlerinde suç amacıyla kurulan dijital grupları hedef odaklı analiz etmek, şifreli ağları çökertmek ve suçluları tek tek tespit ederek adalete teslim etmek. AVCI, davranışsal değerlendirme ve bağlantı analizi yetenekleriyle farklı platformlardaki sahte hesapları birbiriyle ilişkilendirerek devasa suç ağı haritaları oluşturuyor.

Türk polisinin geliştirdiği yapay zekâ: AVCI dijital dünyada suçluları takip ediyor

Sistemin yapay zekâsı sıradan ve kontrolsüz internet verileriyle değil; narkotik ve siber suç uzmanlarının yıllara dayanan saha deneyimleriyle, bizzat kurumsal veri kümeleriyle özel olarak eğitildi.

SUÇSUZLAR AYIKLANIYOR, KAYDEDİLMİYOR

Vatandaşın özel hayatının gizliliği ve veri güvenliği çerçevesinde tamamen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun şekilde hareket ediliyor. Sistemin radarına takılan veriler analiz edilirken, suçla veya soruşturmayla ilgisi olmayan içerikler anında ayıklanıyor ve kesinlikle kaydedilmiyor. Bu kişilere yönelik hiçbir kimlik tespiti yapılmıyor.

Suç unsuru kesinleşen profillerde ise “İnsan Döngüde” adı verilen uzman personel denetimi devreye giriyor. Kimliklendirme işlemleri, yalnızca adli makamların kesin talimatı doğrultusunda ve suç bağlantısı netleşen şahıslar için başlatılıyor.

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