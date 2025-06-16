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Türk sporcular İran'da ateş altında kaldı! O anları böyle kaydettiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası müsabakaya katılmak için İran'da bulunan Sakaryalı sporcular, İsrail'in bombardımanı altında kaldı. Sporcuların atlattıkları büyük tehlikeyi AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci sosyal medya hesabından paylaştı.

İran'da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılmak üzere ülkede bulunan Sakaryalı sporcular, adeta savaşın ortasında kaldı. Sporcular, yarışmanın ardından geceyi İsrail bombardımanı altında geçirdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, sosyal medya hesabından sporcuların yaşadığı korku dolu anları paylaştı.

VAN SINIR KAPISINA DOĞRU YOLA ÇIKTILAR

Sporcuların güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen İnci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran’da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcumuz Samet Başar ve sporcularımız, yarışma sonrası yaşanan İsrail saldırısının ardından gece boyunca ateş altında kaldılar.

Sporcularımızın güvenliği için tüm imkânlar seferber edilmiş, sabaha kadar süren çabalar sonucu büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçlarla kara yolu üzerinden Van sınır kapımızdan yurda giriş yapmak üzere yola çıkmışlardır.

Ülkemizin her bir ferdine sahip çıkan, sporcularımızı asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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