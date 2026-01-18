Güvenlik kaynakları, Suriye’nin kuzeyinde son bir haftadır tırmanan gerilimin, "Terörsüz Türkiye" sürecini sekteye uğratmayı amaçlayan çok boyutlu bir sabotaj girişimi olduğunu değerlendiriyor. Suriye ordusunun, müzakere sürecini zaman kazanmak için kullanan SDG/YPG unsurlarına yönelik başlattığı kapsamlı operasyonlarda örgüt ağır kayıplar verirken, Türkiye, süreci yakından takip ederek askeri destek seçeneği dahil tüm senaryolara karşı teyakkuzda olduğunu bildirdi.

Suriye’nin kuzeyinde son bir haftadır yaşanan saha gelişmeleri, bölgedeki terör yapılanmasının "Terörsüz Türkiye" vizyonunu engellemeye yönelik çok boyutlu bir planı devreye soktuğunu ortaya koydu. Güvenlik kaynakları, terör örgütü SDG/YPG’nin uzlaşmaz tavrı ve işgal alanlarını koruma hırsı nedeniyle Suriye ordusuyla girdiği çatışmalarda ağır mevzi kaybettiğini bildirdi.

MÜZAKERE MASKESİ DÜŞTÜ

Türkiye’nin başından bu yana çözüm yolu olarak sunduğu; örgütün kendini feshederek Suriye yönetimine entegre olması süreci, Kandil güdümlü "şahin kanadı"n müdahalesiyle tıkandı.

10 Mart’ta varılan mutabakata rağmen SDG/YPG’nin, tanınan süreyi değişim için değil, kazanımlarını tahkim etmek ve Türkiye’nin iç barış sürecine karşı bir pazarlık kozu üretmek için kullandığı saptandı.

KRİTİK YERLEŞİMLER TERÖRDEN TEMİZLENİYOR

Halep’teki saldırılar sonrası sabrı taşan Şam yönetimi, Fırat’ın batısında kapsamlı bir temizlik harekatı başlattı. Bu süreçte örgüt; Deyr Hafır, Tabka ve Mansura gibi stratejik noktaları Suriye ordusuna bırakmak zorunda kaldı.

Örgütün bölgedeki baskısından bıkan Arap aşiretleri de terör yapılanmasına karşı net bir duruş sergileyerek Suriye hükümetiyle hareket edeceklerini ilan etti.

TÜRKİYE’DEN NET MESAJ: ASKERİ DESTEK MASADA

Güvenlik kaynakları, SDG/YPG’nin 10 Mart’a göre çok daha zayıf bir noktada olduğunun altını çiziyor.

Türkiye, gelişmeleri Suriye’nin egemenlik alanı içinde bir mesele olarak görse de, terörün tasfiyesi noktasında kararlılığını koruyor. Ankara, diyalog seçeneğine öncelik vermekle birlikte, Suriye yönetiminin talep etmesi ve sahadaki zaruretler durumunda askeri destek seçeneğinin de seçenekler arasında olduğunu vurguladı.

PROVOKASYONA KARŞI TAM HAZIRLIK

Özellikle Kandil’den gelen dış destekli telkinlerle süreci sabote etmeye çalışan odaklara karşı Türkiye; istihbari ve operasyonel tüm önlemlerini artırdı.

"Terörsüz Türkiye" hedefini sekteye uğratmaya çalışan her türlü girişimin yakından takip edildiği ve tüm senaryolara karşı hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

