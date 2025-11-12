Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemi ile bağlantılı olduğu' iddiası yalanlandı!

'Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemi ile bağlantılı olduğu' iddiası yalanlandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Türkiye&#039;nin Hindistan&#039;daki terör eylemi ile bağlantılı olduğu&#039; iddiası yalanlandı!
Türkiye, Hindistan, Terör, Dezenformasyon, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada "Yapılan maksatlı yayınlar, iki ülke ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır" sözlerine yer verildi.

DMM, "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, Hindistan'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarında, "Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemleriyle bağlantılı olduğu, terör gruplarına lojistik, diplomatik ve finansal destek sağladığı" yönünde yayınlar yapıldığı belirtildi.

'Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemi ile bağlantılı olduğu' iddiası yalanlandı! - 1. Resim

"Yapılan maksatlı yayınlar, iki ülke ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır." görüşüne yer verilen açıklamada, "Türkiye, her türlü terör eylemini nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kesin bir biçimde reddetmekte, uluslararası toplumla iş birliği içinde terörle mücadelede öncü bir ülke konumunda yer almaktadır." denildi.

'Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemi ile bağlantılı olduğu' iddiası yalanlandı! - 2. Resim

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Küresel Stratejisi'ne aktif katkı sağladığına, NATO'nun terörle mücadele politikalarının şekillenmesinde de etkin rol üstlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin Hindistan'a veya herhangi bir başka ülkeye yönelik 'radikalleşme faaliyetinde bulunduğu' iddiası, tamamen dezenformasyon amaçlıdır ve hiçbir somut dayanağı bulunmamaktadır. Türkiye'yi hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif haberler, ülkemizin uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yaptığı katkıları gölgelemeye yönelik çabalardır. Kamuoyunun bu tür dezenformasyon içerikli iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Epstein dosyası yeniden açıldı: Trump izi ifşa olduSon 20 yılın en büyük fırtınası olacak! "Yamyam fırtına" geliyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'da koca dehşeti: Eşini ve iki çocuğunu katletti! - GündemAntalya'da koca dehşeti: Eşini ve iki çocuğunu katletti!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti - GündemErdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul ettiRTÜK üyeliğine 2 yeni isim seçildi - GündemRTÜK üyeliğine 2 yeni isim seçildiYağ fabrikasında korkutan patlama! 1'i ağır 10 işçi yaralı - GündemYağ fabrikasında korkutan patlama! 1'i ağır 10 işçi yaralıKış kapıyı çaldı, Meteoroloji gün vererek uyardı! Rüzgar, yağmur ve kar bir arada - GündemKış kapıyı çaldı, Meteoroloji uyardıTakside ücret kavgası! "Soyunurum" diyerek tehdit edip şoförü yaraladı - Gündem"Soyunurum" diyerek tehdit edip şoförü yaraladı
Sonraki Haber Yükleniyor...