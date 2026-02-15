Görele’de belediye başkanlığı seçiminden hemen önce siyasi dengeleri değiştiren iki istifa geldi. CHP’li iki meclis üyesi, kamuoyunda tartışmalara neden olan süreç dolayısıyla partilerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medyada paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında “cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklama kararı verilmiş, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler 16 Şubat Pazartesi günü yapılacak belediye başkan vekili seçimine çevrildi.

KRİTİK İSTİFALAR GELDİ

Seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında görev yapan iki belediye meclis üyesi istifa kararı aldı. CHP’li meclis üyeleri Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, yaptıkları ayrı ayrı açıklamalarla partilerinden ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdu.

Hüseyin Gürel, son günlerde kamuoyuna yansıyan iddiaların toplum vicdanında rahatsızlığa neden olduğunu belirterek, partisinin kamu vicdanını rahatlatacak net bir siyasi tutum ortaya koymadığını düşündüğünü ifade etti. Gürel, vicdani sorumluluğu gereği CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Fırat İmat ise açıklamasında, toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmanın doğru olmadığını vurguladı. Siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki sürecin sonucunu beklemekten ibaret olmadığını belirten İmat, kamu vicdanının da gözetilmesi gerektiğini dile getirerek partisinden ayrıldığını bildirdi.

BELEDİYE MECLİSİNDE DAĞILIM DEĞİŞTİ

İstifaların ardından Görele Belediye Meclisi’ndeki dağılım değişti. CHP’nin üye sayısı 5’e gerilerken, AK Parti’nin 4 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste ayrıca 2 bağımsız üye yer alıyor.

