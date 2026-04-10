Tutuklama talep edilmişti: Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
"Rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisine iş veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberinde 3 kişi yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
- Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturma İzmir'e sıçradı.
- Bornova Belediyesi'nde işe gelmeden maaş aldığı iddia edilen isimle bağlantılı Bornova Belediye Başkanı Eşki ve 3 kişi gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan 4 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
- Şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındı.
- Soruşturma dosyasında şüpheli A.A.'nın SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı yer aldı.
- Bornova Belediye Başkanı Eşki ve 3 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma İzmir’e sıçramıştı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile bağlantılı bir ismin, Bornova Belediyesi’nde işe gelmeden maaş aldığı iddiası üzerine operasyon başlatılmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Belediye Başkanı Eşki dahil toplam 4 kişiyi gözaltına almıştı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Bornova Belediye Başkanı Eşki ve 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Rüşvetten tutuklanan Özkan Yalım'dan CHP'ye gözdağı: Yalnız kalırsam her şeyi anlatırım
Dört ismin yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
SORUŞTURMA DOSYASININ İÇERİĞİ
Soruşturma dosyasında şüpheli A.A.’nın SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı yer aldı.
CHP'li Özkan Yalım'ın sevgilisine aldığı araçlar görüntülendi! Hepsine el konuldu
SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda Belediye Başkanı Eşki, şüpheli A.A., Bornova Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü V.İ.A.'nın sorumluluğu bulunduğu belirtildi.
Bu kapsamda şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.
ÖMER EŞKİ KİMDİR?
3 Haziran 1986 yılında doğan Eşki, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
Eğitim hayatına Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü’nün, akabinde Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisanslarını yaparak devam eden Eşki, siyaset hayatına 2005 yılında CHP Bornova Gençlik Kolları’nda başladı.
2005-2006 yılları arasında CHP Bornova Gençlik Kolları Saymanlığı, 2006-2007 yıllarında CHP İzmir İl Gençlik Kolları Sekreterliği, 2007-2010 yıllarında ise CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlenen Eşki, 2012 yılında CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday oldu.
Eşki, 2009-2014 yılları arasında Bornova Belediyesi Gençlik Meclisi’nde, 2014-2019 yıllarında da Bornova Belediyesi Kent Konseyi’nde yöneticilik görevlerinde yer aldı.
2024 seçimlerinde ise Eşki, Bornova Belediye Başkanı seçildi.