Gaziantep’te kavga eden iki grup arasına aracıyla dalan sürücü, dehşet saçtı. Korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansırken, kazada 9 kişi yaralandı. Olay sonrasında yabancı uyruklu 9 şüpheli hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

Gaziantep'te Şirinevler Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavga kısa sürede bıçak, sopa, tekme ve tokatlarla büyüdü.

Tüyler ürperten olay! Aracıyla onlarca insanı ezdi: O anlar kamerada

Kavgayı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARACINI ÜSTLERİNE SÜRDÜ

Kavga eden grup arasında tansiyon yükselirken, kan donduran bir olay meydana geldi. Bir kişi, aracını kavga edenlerin üzerine sürdü. Bazıları aracın altında kaldı, bazıları ise yola savruldu.

Tüyler ürperten olay! Aracıyla onlarca insanı ezdi: O anlar kamerada

9 YARALI

Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Feci olayda 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tüyler ürperten olay! Aracıyla onlarca insanı ezdi: O anlar kamerada

9 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Korkunç olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası