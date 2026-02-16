Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletme kararına tepki gösterdi. Söz konusu adımın uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık aykırılık teşkil ettiğini belirten Gürlek, "Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"İNSAN ONURUNA AÇIK BİR AYKIRILIK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, "Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir. Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır. Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir" dedi.

"DESTEĞİMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceklerine değinen Gürlek, açıklamasını şöyle sürdürdü: "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

