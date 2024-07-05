UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maç men cezası 'Batı’nın ikiyüzlülüğü' iddialarına yol açtı

İngiliz Bellingham'ın ahlaksız hareketine para cezası veren, Fransa, Almanya, Sırbistan ve Hollanda gibi milli takımların formalarındaki hayvan sembollerine sessiz kalan UEFA'nın Merih Demiral'ın bozkurt hareket ceza vermesi tepkiye yol açtı. 2 maçlık men kararı, Batı'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bahçeli'den UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki! Bir de çağrısı var

Bahçeli'den UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki! Bir de çağrısı var

UEFA'nın, Türkiye'nin Euro 2024'te Avusturya'yı mağlup ettiği maçta bozkurt selamı veren Merih Demiral'a iki maç men cezası vermesi Batı'nın ikiyüzlülüğü tartışmalarını alevlendirdi.

UEFA, Demiral'ın hareketini siyasi bir mesaj olarak yorumladı ve kendisine iki maç men cezası verdi. Buna karşılık aynı turda İngiliz Jude Bellingham, Sloven taraftarlara yönelik provokatif hareketi nedeniyle sadece ertelemeli bir maç men ve 30.000 avro para cezası aldı. Bu eşitsizlik çifte standart tartışmalarını alevlendirdi.

DEMİRAL'IN ''BOZKURT'' SELAMI SİYASİ BİR MESAJ MIYDI?

Demiral yaptığı açıklamada, hareketinin planlanmamış olduğunu ve aynı işareti yapan taraftarlara cevap olarak yapıldığını açıkladı. "Bozkurt" sembolü, 1990'lardan bu yana Türkiye'deki milliyetçi partilerle ilişkilendirilse de, Türk kültüründe Türk kimliğini simgeleyen derin köklere sahiptir.

Bozkurt ya da gri kurt Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal bir hayvan ve ulusal bir semboldür, Türk destanlarında genellikle bir rehber olarak tasvir edilir. Ergenekon efsanesinde, Ergenekon Vadisi'nde mahsur kalan son Türkler bir bozkurt sayesinde hayatta kalarak Türk soyunun devamını sağlarlar.

Kazakistan'daki kutsal Gökkurt'un (Kurt) dev heykeli. (Fotoğraf: Habererk)

Bu sembol, popüler roman "Bozkurtlar Diriliyor" gibi Türk edebiyatında ve "Tarkan" filmleri de dahil olmak üzere geleneksel Türk sinemasında öne çıkmaktadır. Dolayısıyla Demiral'ın galip geldiği bir maç sırasında yaptığı hareket, siyasi bir açıklama değil, Türk mirasına bir saygı duruşudur.

Ayrıca, Bozkurt Türkiye'de yaygın bir soyadıdır ve özellikle de Türk gemisi Bozkurt ile Fransız gemisi Lotus'u içeren dönüm noktası niteliğindeki uluslararası bir davadan sonra bu adı alan eski bir adalet bakanı olan Mahmut Esat Bozkurt'a aittir.

FRANSA, ALMANYA, SIRBİSTAN VE HOLLANDA DA CEZALANDIRILMALI MI?

Demiral'ın ceza almasının ardından Türk yetkililer ve taraftarlar, Fransa ve Almanya formalarındaki milli sembolleri ve hiçbiri ceza almayan Sırp ve Hollandalı oyuncuların benzer hareketleri kullanmasını gerekçe göstererek UEFA'yı ikiyüzlülükle suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kararı eleştirerek diğer milli takımların formalarındaki sembollere ilişkin çifte standardı sorguladı.

TÜRK YETKİLİLER UEFA'NIN KARARINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kararın ardından yasağı İslamofobiye bağlayarak, "Merih Demiral'e yönelik kampanya Batı'nın İslamofobisinin bir belirtisidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, UEFA'nın ayrımcı tutumunu kınayarak, karardan üzüntü duyduklarını belirtti.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın kararını adaletsiz ve siyasi amaçlı olarak niteledi ve Demiral'a uygulanan çifte standarda karşı yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Özgür Özel de 2 maçlık cezayı siyasi ve taraflı olarak eleştirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi önde gelen muhalif isimler, Hollanda maçında milli marş sırasında oyuncuları ve taraftarları protesto amacıyla bozkurt işareti yapmaya çağırdı.

İyi Parti lideri Musavaat Dervişoğlu da bu duyguları tekrarlayarak yasağı Türk kimliğine yönelik düşmanlığın bir tezahürü olarak kınadı. Türk sosyal medya kullanıcıları, #BeFairUEFA etiketi altında tepkilerini dile getirdi.