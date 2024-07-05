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UEFA'ya tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini yapacağını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA&#039;ya tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Merih Demiral&#039;ın bozkurt işareti yapan heykelini yapacağını açıkladı
Bolu Belediye Başkanı, Tanju Özcan, Merih Demiral, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, UEFA'nın bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi. Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini dikeceğini duyuran Özcan, "Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın." ifadelerine yer verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, EURO 2024'ün son 16 turunda A Milli Takımının kazandığı maçın ardından “bozkurt” işareti yaparak sevinen Merih Demiral'ın ceza veren UEFA'ya tepki gösterdi.

UEFA'ya tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini yapacağını açıkladı - 1. Resim

MERİH DEMİRAL'IN HEYKELİNİ DİKECEK

2 maçlık men cezasının haksızlık olduğunu belirten Bolu Belediye Başkanı Özcan, Merih Demiral'ın heykelini dikeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum! Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum. Size söz Merih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım!" ifadelerine yer verdi.

UEFA'ya tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini yapacağını açıkladı - 2. Resim

HOLLANDA MAÇI İÇİN BOZKURT ÇAĞRISI

Bozkurt'un Türk milletinin sembolü olduğunu belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, futbolculara ve taraftarlara seslendi.

Hollanda maçında herkesin bozkurt işareti yapmasını isteyen Özcan, "BOZKURT işareti Türk Milletinin sembolüdür! Herhangi bir siyasi partinin tekelinde değildir! Hollanda maçında protesto amaçlı tüm futbolcuların İstiklal Marşı sırasında BOZKURT işareti yapmalarını bekliyorum! Taraftar için de bu çağrım geçerlidir! Ne mutlu Türk’üm diyene." paylaşımında bulundu.

UEFA'ya tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini yapacağını açıkladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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