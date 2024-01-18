Ümraniye'de 2 bina çöktü

18 Ocak 2024 11:56 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 12:30

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde korku dolu anlar yaşandı, facianın eşiğinden dönüldü. Elmakent mahallesinde metro çalışmasının yapıldığı alanda çökme meydana geldi. Ardından alanın yakınında yan yana bulunan biri 3, diğeri 4 katlı 2 bina çöktü. Öte yandan alanda bir araç da asılı kaldı.

ÇEVREDE ÖNLEM ALINDI

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı

İSTANBUL VALİLİĞİNDA İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bina çevresinde gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."



Çökme meydana gelen alandan ilk görüntüler...