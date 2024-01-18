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    Ümraniye'de 2 bina çöktü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde metro çalışmasının yapıldığı alanda önce yol ardından bitişik haldeki 2 bina çöktü. Çöken alanda bir aracın ise asılı kaldığı görüldü. Valilikten korkutan olayla ilgili açıklama geldi. İşte ilk görüntüler...

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde korku dolu anlar yaşandı, facianın eşiğinden dönüldü.  Elmakent mahallesinde metro çalışmasının yapıldığı alanda çökme meydana geldi. Ardından alanın yakınında yan yana bulunan biri 3, diğeri 4 katlı 2 bina çöktü. Öte yandan alanda bir araç da asılı kaldı.

    ÇEVREDE ÖNLEM ALINDI

    Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı

    İSTANBUL VALİLİĞİNDA İLK AÇIKLAMA

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bina çevresinde gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."

    Ümraniye'de 2 bina çöktü
    Çökme meydana gelen alandan ilk görüntüler...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ÜmraniyeSon Dakika Haberi
    Haberler > Gündem > Ümraniye'de 2 bina çöktü
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