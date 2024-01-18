Ümraniye'de 2 bina çöktü
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde metro çalışmasının yapıldığı alanda önce yol ardından bitişik haldeki 2 bina çöktü. Çöken alanda bir aracın ise asılı kaldığı görüldü. Valilikten korkutan olayla ilgili açıklama geldi. İşte ilk görüntüler...
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde korku dolu anlar yaşandı, facianın eşiğinden dönüldü. Elmakent mahallesinde metro çalışmasının yapıldığı alanda çökme meydana geldi. Ardından alanın yakınında yan yana bulunan biri 3, diğeri 4 katlı 2 bina çöktü. Öte yandan alanda bir araç da asılı kaldı.
ÇEVREDE ÖNLEM ALINDI
Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı
İSTANBUL VALİLİĞİNDA İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bina çevresinde gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."
Çökme meydana gelen alandan ilk görüntüler...
Kaynak: Türkiye Gazetesi