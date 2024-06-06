Ümraniye'de yaşayan Ozan Dikmen sevdiği kadınla evlenebilmek için cami çıkışında lokum dağıtıp dua istedi

Ozan Dikmen adındaki bir genç, sevdiği kadınla evlenebilmek için yaşadığı Ümraniye'de ilginç bir yöntem denedi. Cami çıkışına giden Dikmen, lokum dağıtarak dua istedi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan Ozan Dikmen, sevdiği kadınla evlenebilmek için sokaklara düştü. Namaz sonrası camiden çıkarak cemaatle diyalog kuran Ozan Dikmen, lokum dağıtarak dua istedi.

SEVDİĞİ KIZLA EVLENMEK İÇİN SOKAKTA DUA İSTEDİ

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesinde yaşayan Ozan Dikmen, sevdiği kız ile evlenebilmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Dikmen, cami çıkışlarına giderek elinde “Bana dua edin onunla evleneyim” yazılı notla cemaate koli koli lokum dağıttı.

O anları bir arkadaşı ile kayıt altına alan Dikmen, daha sonra videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak insanların beğenisini topladı.

"CEMAAT ÇOK DUA ETTİ"

Cami cemaatinden de hayır duaları alan Ozan Dikmen, “Videoyu sosyal medyadan gördüm ben de yapmak istedim. Sevgilimin mutlu olması için cesaret edip bunu denemek istedim. Hem sinirlendi hem de şaşırdı. En sonunda o da sevindi. Özellikle çevredekilerden çok iyi tepkiler aldım. İnsanlar beni sokaklarda çeviriyor. Sosyal medyadan da güzel yorumlar aldım. Cemaat şaşırsa da fotoğraflarımı çekip onlar da çok dua etti. Herkesten Allah razı olsun” dedi.