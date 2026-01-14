Ders ve sınav saatleri, cuma namazı ile çakıştığı için hem öğrenciler hem de personel ibadetini yerine getiremiyordu. Anayasa’nın 24. maddesini hatırlatan YÖK, üniversitelerin gerekli kolaylığı sağlamasını istedi

Mahmut Özay / İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), cuma namazı saatleriyle çakışan mesai, ders ve sınavlara ilişkin üniversitelere yazı göndererek akademik ve idari personel ile öğrenciler için gerekli kolaylıkların sağlanmasını istedi.

YÖK, Anayasa’nın 24’üncü maddesinde güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti ile 42’nci maddede düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının birlikte ve dengeli biçimde korunmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Üniversitelerin ders programı, sınav ve uygulama saatlerini belirleme yetkisine sahip olduğu ancak bu yetkinin temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı şekilde kullanılamayacağı ifade edildi.

Kararın ardından açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen “YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın özgürlükçü yaklaşım ve duyurusu için teşekkür ediyor; tüm yükseköğretim kurumlarının bunu dikkate alarak temel hak ve özgürlükleri gözeten tutum, karar ve uygulamalarla gündeme gelmelerini bekliyoruz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası