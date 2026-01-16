Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında en az 5 kişi daha gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Son yapılan operasyonda en az 5 kişi daha gözaltına alındı.

18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki isimler savcılık işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

15 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

2025 yılının son günlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişinin testleri dün tamamlanmıştı. Rapora göre, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi'nin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edildi.

Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz 'un sonuçları ise negatif çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

