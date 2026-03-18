Üsküdar’da otobüs durağında çarpışan İETT otobüsleri yürekleri ağza getirdi. Yolcu indiren otobüse diğer otobüsün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada araçlarda hasar meydana geldi, yaralanan ise olmadı.

Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde saat 09.50 sıralarında korkutan bir kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle her iki otobüsünde camları patlarken araçlarda maddi hasar oluştu.

Üsküdarda iki İETT otobüsü çarpıştı! Camlar patladı, yolcular tahliye edildi

YARALANAN KİMSE OLMADI

Yürekleri ağza getiren kazada ölen yada yaralanan olmadığı öğrenilirken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazanın sebebine ilişkin inceleme başlattı. Otobüslerde bulunan yolcular tahliye edildi, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

