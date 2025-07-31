Uyarılar kâr etmedi, cezalar kesildi! Bu yasağı delene ağır yaptırım var

Yaz mevsimi ile birlikte artması beklenen orman yangınlarına karşı önlem alan Manisa Valiliği, 31 Mayıs 2025 tarihinde 'Ormanlara giriş yasağı' genelgesi yayımladı. Yasak kapsamında ormanlık alanlara giriş, ateş yakmak, piknik yapmak ve belirlenen alanlar dışında durmak yasaklandı.

KURALLARI HİÇE SAYDILAR

Özellikle vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yollara uyarı levhaları ve pankartlar yerleştirilerek vatandaşlar bilgilendirildi. Ancak geçmiş yıllarda ve günümüzde yaşanan büyük yangınlara rağmen bazı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü.

306 KİŞİYE İDARİ YAPTIRIM, 9 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğa ve Çevre Koruma Timi, Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden vatandaşlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince kişi başı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulandı.

31 Mayıs'tan bu yana yapılan kontrollerde 306 kişiye idari yaptırım uygulandığı, 9 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

DENETİMLER YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Yetkililer, vatandaşları orman yangını riskine karşı daha duyarlı olmaya davet ederken, yasaklara uyulması konusunda uyarılarını yineledi. Denetimlerin yaz boyunca sıklaştırılarak devam edeceği bildirildi.