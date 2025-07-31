Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Uyarılar kâr etmedi, cezalar kesildi! Bu yasağı delene ağır yaptırım var

Uyarılar kâr etmedi, cezalar kesildi! Bu yasağı delene ağır yaptırım var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uyarılar kâr etmedi, cezalar kesildi! Bu yasağı delene ağır yaptırım var
Orman Yangını, Ceza, Manisa, Denetim, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa Valiliği’nin 31 Mayıs 2025’te yayımladığı genelgeyle ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Denetimlerde kuralları ihlal eden 306 kişiye idari para cezası uygulanırken, 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Yasak ve kontroller yaz boyunca sürecek.

Yaz mevsimi ile birlikte artması beklenen orman yangınlarına karşı önlem alan Manisa Valiliği, 31 Mayıs 2025 tarihinde 'Ormanlara giriş yasağı' genelgesi yayımladı. Yasak kapsamında ormanlık alanlara giriş, ateş yakmak, piknik yapmak ve belirlenen alanlar dışında durmak yasaklandı.

KURALLARI HİÇE SAYDILAR

Özellikle vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yollara uyarı levhaları ve pankartlar yerleştirilerek vatandaşlar bilgilendirildi. Ancak geçmiş yıllarda ve günümüzde yaşanan büyük yangınlara rağmen bazı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü.

Uyarılar kâr etmedi, cezalar kesildi! Bu yasağı delene ağır yaptırım var - 1. Resim

306 KİŞİYE İDARİ YAPTIRIM, 9 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğa ve Çevre Koruma Timi, Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden vatandaşlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince kişi başı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulandı.

31 Mayıs'tan bu yana yapılan kontrollerde 306 kişiye idari yaptırım uygulandığı, 9 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

DENETİMLER YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Yetkililer, vatandaşları orman yangını riskine karşı daha duyarlı olmaya davet ederken, yasaklara uyulması konusunda uyarılarını yineledi. Denetimlerin yaz boyunca sıklaştırılarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hatice adım adım ölüme gitmiş: Aç bırakıldı, dövüldü... Her şeyi en yakını yaptıİyiliği Göze Alın - İHH
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beton pompasıyla yangına müdahale etmişti: Orman içlerinde hayvanların bağırışları yüreklerimizi yaktı - GündemBeton pompasıyla yangına müdahale etmişti: Orman içlerinde hayvanların bağırışları yüreklerimizi yaktıKaza yapan alkollü sürücüden, polislere pes dedirten sözler - GündemAlkollü sürücü, polislere yapmadığını bırakmadıAKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük darbe - GündemDiyarbakır'da büyük operasyon! İlk kez kullanıldıSıcaklık düşüyor, sağanak geliyor! Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini - GündemSıcaklık düşüyor, sağanak geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Atama ve rütbe kararları Resmi Gazete'de - GündemAtama ve rütbe kararları Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Maden işçilerinin grevi 60 gün ertelendi - GündemErdoğan imzaladı! Maden işçilerinin grevi ertelendi
Sonraki Haber Yükleniyor...