Van'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Haziran 2024 18:03 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 18:31 - Güncelleme:

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Van’da askeri araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. İlk belirlemelere göre araçtaki 3 asker yaralandı.