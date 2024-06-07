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Van'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van’da askeri araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. İlk belirlemelere göre araçtaki 3 asker yaralandı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri araç devrildi. ‘Kirpi’ aracının bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.

 
Van'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var - 1. Resim
Alınan bilgilere göre kaza, saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari karayolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.
 
İlk bilgilere göre 3 asker yaralandı.
 
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, Van'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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