Van'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Van’da askeri araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. İlk belirlemelere göre araçtaki 3 asker yaralandı.
Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri araç devrildi. ‘Kirpi’ aracının bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari karayolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.
İlk bilgilere göre 3 asker yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, Van'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı