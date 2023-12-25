25 Aralık 2023 18:33 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 18:39

Doğu Anadolu bölgesidne etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Birçok noktada kar nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşanırken yollar da kar nedeniyle kapanıyor. Beyaz örtünün etkili oldğu Van'da kapanan yol için çalışan iş makinesine çığ düşünce yürekler ağza geldi.

Van’da dün etkili olan ve 451 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapatan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının durmasıyla sabah saatlerinde yol açma çalışmasına başlayan Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu yaralanan olmazken, bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.