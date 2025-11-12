Ankara'da mide bulandıran görüntü! 64 ton bozuk köfteyi vatandaşa yedireceklerdi

Ankara'da "taklit ve tağşiş" denetiminde üretime uygun olmayan yaklaşık 64 ton ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesi İvedik OSB Mahallesi'nde bulunan bir işletme içerisinde taklit veya tağşiş yapılan hayvansal deri kemik parçalarının hazır köfte üretiminde kullanıldığı ve hijyenik olmayan ortamlarda üretim ve depolama yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Ekiplerin denetimi sonucunda, son tüketim tarihi geçmiş ürünler, 29 ton 135 kilogram üretime uygun olmayan ham madde, 34 ton 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş ve piyasaya sürülecek nihai ürün olmak üzere 63 ton 795 kilogram ürünün ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili 3 şüpheliye Türk Ceza Kanununun 186. maddesi kapsamında 'Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek Şeyleri veya İlaçları Satmak, Tedarik Etmek ve Bulundurmak' suçlarından adli işlem başlatılmış olup internet üzerinden de taklit veya tağşiş yaptıkları ürünleri sattığı belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir."