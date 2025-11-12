Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Ankara'da mide bulandıran görüntü! 64 ton bozuk köfteyi vatandaşa yedireceklerdi

Ankara'da mide bulandıran görüntü! 64 ton bozuk köfteyi vatandaşa yedireceklerdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da mide bulandıran görüntü! 64 ton bozuk köfteyi vatandaşa yedireceklerdi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara’da hijyenik olmayan koşullarda üretilen ve üretime uygun olmayan yaklaşık 64 ton köfte ve hammaddenin ele geçirildiği şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, işyeri mühürlendi.

Ankara'da "taklit ve tağşiş" denetiminde üretime uygun olmayan yaklaşık 64 ton ürün ele geçirildi.

Vatandaşa yedireceklerdi! Ankara'da 64 ton sağlıksız köfte ele geçirildi - 1. Resim

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesi İvedik OSB Mahallesi'nde bulunan bir işletme içerisinde taklit veya tağşiş yapılan hayvansal deri kemik parçalarının hazır köfte üretiminde kullanıldığı ve hijyenik olmayan ortamlarda üretim ve depolama yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşa yedireceklerdi! Ankara'da 64 ton sağlıksız köfte ele geçirildi - 2. Resim

Ekiplerin denetimi sonucunda, son tüketim tarihi geçmiş ürünler, 29 ton 135 kilogram üretime uygun olmayan ham madde, 34 ton 660 kilogram uygun olmayan hammaddeden üretilmiş ve piyasaya sürülecek nihai ürün olmak üzere 63 ton 795 kilogram ürünün ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Vatandaşa yedireceklerdi! Ankara'da 64 ton sağlıksız köfte ele geçirildi - 3. Resim

"Konu ile ilgili 3 şüpheliye Türk Ceza Kanununun 186. maddesi kapsamında 'Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek Şeyleri veya İlaçları Satmak, Tedarik Etmek ve Bulundurmak' suçlarından adli işlem başlatılmış olup internet üzerinden de taklit veya tağşiş yaptıkları ürünleri sattığı belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir."

Vatandaşa yedireceklerdi! Ankara'da 64 ton sağlıksız köfte ele geçirildi - 4. Resim

