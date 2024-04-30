Vize krizi hortladı: Türk vatandaşlarına neden randevu verilmiyor?

Türk vatandaşlarının Schengen çilesi yeniden hortladı. Dün Almanya, İtalya ve İspanya'nın Türk vatandaşlarına mayıs sonuna kadar vize başvurusunu kapattığı iddia edilmişti. Diplomatik kaynaklar iddiaların asılsız olduğunu bildirirken Avrupalı yetkililer ise vize işlemlerindeki zorluğun sebebinin artan talep olduğunu savundu.

Türk vatandaşlarının pandemi döneminde başlayan ve giderek artan vize çilesi yeniden gündem oldu. Dün de Almanya, İtalya ve İspanya'nın Türklere vize başvurularını mayıs sonuna kadar kapattığı söylentisi yayıldı. İddiaların hemen ardından diplomatik kaynaklardan yalanlama geldi.

Söz konusu haberlerde; Almanya, İspanya ve İtalya’nın Türkiye’den Schengen vize başvurularını mayıs ayı sonuna kadar kapattığı iddia edilirken, vatandaşlar da üç ülkenin aldığı ileri sürülen karara sosyal medyadan isyan etti.

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ELÇİLİKLER İDDİALARA CEVAP VERDİ

Hürriyet'in haberine göre diplomatik kaynaklar, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Temas edilen ilgili büyükelçilikler vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir” bilgisini paylaştı.

Avrupalı yetkililer de vize işlemlerindeki zorluğun artan talep nedeniyle yaşandığını savundu. Yetkililer, başvurularda kapanmanın olmadığını, yoğunluk nedeniyle aracı firmaların internet sitelerinde bazı aksaklıkların da yaşandığını aktardı.

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BEKLEME SÜRESİ BİRKAÇ AYI BULUYOR

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği tepkiler üzerine dün bir açıklama yaparak şöyle dedi:

Mart ayının başından bu yana Almanya’nın Ankara, İstanbul ve İzmir’deki dış temsilciliklerinde yeni uygulanmaya konulan randevu sistemi aynen uygulanmaya devam ediyor.

Bu sistem, tüm başvuru sahiplerine vize randevusu için kolayca kaydolma fırsatı sunuyor. Bununla birlikte vize başvurularının çok fazla olması nedeniyle vize başvuru tarihlerinin bildirilmesine ilişkin bekleme süreleri dış temsilciliğe ve vize türüne bağlı olarak farklılık göstermekte, birkaç haftaya kadar, hatta bazı vize türlerinde birkaç aya kadar sürebilmektedir.