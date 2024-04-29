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Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı mı? Diplomatik kaynaklardan kritik açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı mı? Diplomatik kaynaklardan kritik açıklama

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diplomatik kaynaklardan "Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama geldi. Kaynaklar, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bazı yayın organlarında "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, ilgili büyükelçiliklere göre vize başvurularında yoğunluk olması nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor.

HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kaynaklar, bazı yayın organlarında yer alan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir." ifadesini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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