Yalova'nın Çınarcık ilçesi ile Koru beldesinde hissedilen yoğun gaz kokusu paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede kokunun kaynağı belirlendi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi ile Koru beldesi arasında hissedilen yoğun gaz kokusu, vatandaşları tedirgin etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri, ilk olarak karada detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde gaz kaçağına veya çevreyi tehdit eden herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

ÇINARCIK AÇIKLARINDA İNCELEME

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan kokunun denizden geldiğini değerlendirmesi üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile koordineli şekilde Çınarcık açıklarında inceleme yaptı.

Denizde gerçekleştirilen kontrollerde gaz kokusunun, bölgede demirli bulunan bir tanker gemisinden kaynaklandığı tespit edildi.

Yalovada gaz kokusu paniği! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

KAYNAĞI ORTAYA ÇIKTI

Gemi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yükleme öncesi kargo tanklarında gerçekleştirilen rutin "gazdan arındırma" (gas freeing) işlemi kapsamında yapılan havalandırma sırasında oluşan koku, rüzgarın etkisiyle kıyıya kadar ulaştı.

Yetkililer, olayın çevre veya halk sağlığını tehdit eden herhangi bir risk oluşturmadığını bildirirken, bölgede yapılan incelemelerin ardından herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını açıkladı.

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