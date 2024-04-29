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Yaşlı kadın otobüsten düşerek can vermişti: Şoförün ifadesi pes dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Hatice Sabahi, otobüsün kapısı açık olduğu için düşerek can vermişti. Otobüsünün şoförünün ortaya çıkan ifadesinde "Hızım 20-30 kilometre vardı. Kazada tek kusurum kapının açık olması" dedi. 

Kameralara yansıyan feci görüntülerin adresi Adana oldu. 75 yaşındaki Hatice Sabahi, hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü.

Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Sabahi toprağa verilirken, olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K. bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Yaşlı kadın otobüsten düşerek can vermişti: Şoförün ifadesi pes dedirtti - 1. Resim

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şoför Vedat K.'nin ifadesinde, "Hızım 20-30 kilometre vardı. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması. Hemen durup 112'yi aradım" dediği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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