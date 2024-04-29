Yaşlı kadın otobüsten düşerek can vermişti: Şoförün ifadesi pes dedirtti

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Nisan 2024 14:55 - Güncelleme: 29 Nisan 2024 15:10 - Güncelleme:

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Adana'da Hatice Sabahi, otobüsün kapısı açık olduğu için düşerek can vermişti. Otobüsünün şoförünün ortaya çıkan ifadesinde "Hızım 20-30 kilometre vardı. Kazada tek kusurum kapının açık olması" dedi.