Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki kadın, kocasından kalan emekli maaşını günlerdir alamıyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan kadın; banka görevlilerinin, konuşması düzgün olmadığı gerekçesiyle maaşını vermediğini söyledi.

İncirliova Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Benli, 8 Aralık 2025 günü eşini kaybetti. Bunun üzerine, SGK'ya müracaat eden kadına eşinden kalan maaşı bağlandı.

KONUŞMASININ DÜZGÜN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER

Geçtiğimiz günlerde bir devlet bankasına cenaze masrafı olarak yatan parasını çeken yaşlı kadın, kendisine bağlanan maaşı çekmek için banka şubesine gitti. Zeynep Benli kendi adına yatan maaşı çekmek için gittiği banka şubesince, konuşmasının düzgün olmadığı ve anlamakta güçlük çektikleri ileri sürülerek bu şartlarda hesap açamayacaklarını ve havuzda bekleyen maaşını da ödeyemeyeceklerini belirttiler.

"KONUŞMAN ANLAŞILMIYOR"

Günlerdir maaşını çekebilmek için şubede beklediğini belirten Zeynep Benli, "Eşimin emekli maaşı ile geçiniyorduk. Eşim vefat edince çocuklarımın da yardımı ile SGK'ya müracaat ettik. Eşimin maaşı bana bağlandı. Eşim daha önce maaşını bu şubeden çektiği için ben de evimize yakın olan bu bankadan maaşımı almak istedim. Cenaze masraflarını bir devlet bankasından kimliğimi ibraz ederek çektim. Şimdi, elektrik, su doğal gaz ödemelerim var. Ancak adıma yatan maaşı ‘Konuşman anlaşılmıyor, adına hesap açamayız' diyerek vermiyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

"ADIMA YATIRILMIŞ PARALARI VERMİYORLAR"

Bunun üzerine başka bir bankaya gidip hesap açtırdığını ve kendisine yapılan muamelenin keyfi olduğunu ileri süren yaşlı kadın, "Aklım başımda, imza atabiliyorum. İlkokul diplomam var ama şubede çalışan gişe görevlilerinin istediği şekilde hızlı okuyup yazamıyorum. Bu nedenle bankasının havuzunda bulunan adıma yatırılmış paraları vermiyorlar" diyerek yetkililerden yardım istedi.

BANKA YETKİLİSİ: PROSEDÜR BÖYLE

Yaşlı kadının emekli maaşını alabilmesi için hastaneden sağlıklı olduğuna dair belge ile noterden bir yakınına vekalet vermesi gerektiğini belirten banka şubesi yetkilisi ise prosedürün bu şekilde olduğunu söyledi: "Bunun için de kişinin konuşmasının düzgün ve okur-yazarlığının da iyi olması gerekiyor. Telefonla şube çalışanlarımla görüştüm. Uyguladıkları sistem doğru. Bizim banka havuzunda adına emekli maaşı yatmış olsa dahi, biz bu şekilde şahsın parasını ödeyemiyoruz"

