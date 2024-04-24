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Yeni anayasa için siyasi partiler ile görüşmeler yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeni anayasa için siyasi partiler ile görüşmeler yapılacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti, yeni anayasa konusunda adımlar atmaya hazırlanıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TGRT Haber'de yaptığı açıklamada, diğer siyasi partilerle görüşmeler yapılacağını duyurdu. Yeni anayasa çalışmalarında AK Parti'nin öncülük edeceğini belirten Güler, siyasi partilerin kapılarının çalınacağını ifade etti. Detaylar şu şekilde...

Türkiye'de yeni anayasa tartışmaları hız kazanıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TGRT Haber'de yaptığı açıklamalarda, diğer siyasi partilerle yeni anayasa konusunda görüşmeler yapacaklarını duyurdu. Güler, bu sürecin önemine vurgu yaparak, yeni anayasanın demokratik, sivil ve çoğulcu ilkeler doğrultusunda hazırlanacağını belirtti. Bu doğrultuda AK Parti'nin diğer siyasi parti gruplarını ziyaret ederek bir yol haritası belirleyeceğini ifade etti. Detaylar ise şöyle aktarıldı...

Yeni anayasa için siyasi partiler ile görüşmeler yapılacak - 1. Resim

YENİ ANAYASA GELECEK Mİ?

Türkiye'de siyasi partiler arasında yeni anayasa çalışmaları başlıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in liderliğinde diğer siyasi partilerle yapılacak görüşmelerde yeni anayasa için ortak bir vizyon oluşturulması hedefleniyor. Güler, AK Parti'nin diğer siyasi parti gruplarını ziyaret ederek anayasa çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. Yeni anayasanın, demokratik ve çoğulcu bir yapıya sahip olması gerektiğini vurgulayan Güler, milletin beklentilerini karşılayacak bir anayasa hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
AK Parti'de yeni anayasa hazırlığı! Siyasi partilerle görüşme başlıyor
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