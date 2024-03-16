Yeniden Refah adayı Mesut Hekimoğlu'ndan, lüks yatlı seçim konvoyu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Seçime günler kala Yeniden Refah Partisi’nin Antalya'nın Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Mesut Hekimoğlu'nun seçim konvoyunda ilginç anlar yaşandı. Hekimoğlu, kendi fabrikasında yapılan lüks yatı mehter marşı eşliğinde cadde boyu gezdirdi.
31 Mart seçimlerine günler kala, siyasi partiler ve adaylar çalışmalarını hızlandırmış durumda.
LÜKS YATI DA GEZDİRDİLER
Yeniden Refah Partisi'nin Antalya Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Mesut Hekimoğlu da seçim konvoyu yaptı. Hekimoğlu'nun konvoyunda ilginç detaylar yer aldı. Başkan adayının kendi fabrikasında Dubaili bir iş insanı için 3 yılda yaptığı lüks yatın yüklendiği kamyon gecenin en dikkat çeken detayı oldu.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi