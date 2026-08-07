Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşecek. Ziyarette Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak savunma anlaşması imzalaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ı burada Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Mekke'ye hareket etti.

MEKKE'DE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bulunduğu Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Erdoğan ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de bir araya gelecek.

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşması imzalayacak. Pakistan, ABD-İran savaşını sona erdirmek için arabuluculuk çalışmalarında bulunurken, Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanması yönünde diplomatik alanda aktif rol oynadı.

Pakistan ve Suudi Arabistan, 2025'te ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını duyurmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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