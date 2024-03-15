AK Parti '100 ilçe istediler' demişti! Yeniden Refah toplam 39 belediye istediklerini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın "İttifak için 100 ilçe istediler" sözlerini yalanlayan Yeniden Refah Partisi'nden bir açıklama daha geldi. Genel Başkanvekili Doğan Aydal, AK Parti'den 2 büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe belediyesi istediklerini açıkladı. Aydal ayrıca ikinci toplantıdan itibaren AK Parti heyetinin kendilerine "Biz size belediye meclis üyelikleri verelim" teklifiyle geldiğini söyledi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala ittifak tartışmaları sürüyor. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki tartışmada da son açıklama Yeniden Refah'tan geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın ‘Yeniden Refah Partisi’nin ittifak için 100 ilçe istediği’ sözlerine cevap veren Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül'ün yalanlaması sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doğan Aydal da AK Parti'den istenen belediye sayısını açıkladı.

Sözcü TV'ye konuşan Aydal; Kocaeli, Sakarya, Kütahya ve Bilecek belediyelerini ve 35 ilçe belediyesi istediklerini ifade etti.

AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı belediyeleri hatırlatan Aydal, Yeniden Refah'ın da oy oranı doğrultusunda talepleri olduğunu söyledi ve "İki büyükşehir isteriz, Kocaeli ve Sakarya dedik. İki de il istedik, Kütahya ve Bilecik" dedi.

'AK PARTİ BİZ OLMADAN 76 İLÇEYİ KAZANAMAZ'

AK Parti'nin, Yeniden Refah Partisi olmadan 76 ilçeyi kazanamayacağını, bunlardan da 35'ini istediklerini anlatan Aydal, AK Parti'den Ali İhsan Yavuz'un da görüşmeleri not ettiğini ancak ikinci toplantıda işlerin değiştiğini söyledi. Aydal, ikinci toplantıdan itibaren AK Parti heyetinin kendilerine "Biz size belediye meclis üyelikleri verelim" teklifiyle geldiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, ‘Yeniden Refah Partisi’nin ittifak için 100 ilçe istediği'ni iddia etmişti. Ala'nın iddialarına Yeniden Refah Partisi cephesinden Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül cevap vermişti. Gül, Yeniden Refah Partisi’nin dengeli bir ittifak talebinde bulunduğunu fakat 100 ilçe gibi bir taleplerinin asla olmadığını söylemişti.

Yeniden Refah Partisi’nin tüm ittifak görüşmelerindeki tavrının ve taleplerinin oldukça net olduğunu vurgulayan Gül, "Öncelikle ilkeli, adil ve partimizin gücünün dikkate alındığı dengeli bir ittifak yapılması ve 14 Mayıs’ta ortaya konulan protokolün biran önce hayata geçirilip, acilen Gazze ile ilgili somut adımların atılması heyetimizin talepleriydi” demişti.

Gül, “Gelinen noktada Efkan Ala’nın kendilerinden ‘Bizden 100 ilçe istediler’ şeklindeki ifadelerini hayretle karşılıyor, açık ve net bir şekilde yalanlıyoruz. Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır” diye konuşmuştu.