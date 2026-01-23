'Yenidoğan Çetesi' soruşturması ile gündeme gelen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı Yılmaz Güney paylaşımıyla dikkat çekti. Engin, paylaşımında "Yılmaz Güney isimli şahıs , hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir Devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı olarak ünlenen Yavuz Engin, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

"ÇOCUKLARINIZA İZLETMEYİN"

Paylaşımında Türk bayrağı emojisiyle "Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır" ifadelerine yer veren Yavuz Engin, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yılmaz Güney isimli şahıs , hakim katilidir.Teröristzihniyete sahip bir Devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin"

DURUŞMADAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in Mustafa Kemal Zengin ve 12 sanığın yargılandığı 'Yenidoğan Çetesi' davasında sanıkların kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini belirterek "16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar" şeklindeki sözleri duruşmaya damga vurmuştu.

