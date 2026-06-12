Türkiye’nin yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Yıldızları ile birlikte tarihi bir ilke kapı araladı. Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirdi.

Türkiye’nin yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET ve Türk Yıldızları, Türk havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan havalanan iki HÜRJET, gökyüzünde 8’li kol düzeninde uçan Türk Yıldızları’na katıldı ve 10 uçaktan oluşan özel bir uçuş gerçekleştirdi.

Yerli ve milli gurur HÜRJETten havacılık tarihinde ilk! 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirdi

"FİL YÜRÜYÜŞÜ" İLE SELAMLADI

Büyük ilgi gören bu uçuş, Türk havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti. HÜRJET’ler ve Türk Yıldızları’na ait uçaklar, gösteri uçuşunun ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda gerçekleştirilen "fil yürüyüşü" ile katılımcıları selamladı.

Yerli ve milli gurur HÜRJETten havacılık tarihinde ilk! 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirdi

TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE İLK

Savunma Sanayii Başkanlığı, tarihi uçuş anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerli ve milli gurur HÜRJETten havacılık tarihinde ilk! 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirdi

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

10 uçak, tek yürek. Türk Yıldızlarımızın 8’li koluna katılan 2 HÜRJET ile Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu icra edildi.

Paylaşımda HÜRJET’in Türk Yıldızları ile aynı semada yer almasının Türkiye’nin havacılık alanında ulaştığı seviyeyi gösterdiği vurgulandı.

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