Yerli ve milli gurur HÜRJET'ten havacılık tarihinde ilk! 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirdi
Türkiye’nin yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Yıldızları ile birlikte tarihi bir ilke kapı araladı. Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirdi.
- Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan iki HÜRJET, gökyüzünde 8’li kol düzeninde uçan Türk Yıldızları’na katıldı.
- 10 uçaktan oluşan özel bir uçuş gerçekleştirildi.
- Gösteri uçuşunun ardından HÜRJET'ler ve Türk Yıldızları'na ait uçaklar, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda "fil yürüyüşü" ile katılımcıları selamladı.
- Savunma Sanayii Başkanlığı, tarihi uçuş anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
- Paylaşımda, HÜRJET’in Türk Yıldızları ile aynı semada yer almasının Türkiye’nin havacılık alanında ulaştığı seviyeyi gösterdiği vurgulandı.
Türkiye’nin yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET ve Türk Yıldızları, Türk havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan havalanan iki HÜRJET, gökyüzünde 8’li kol düzeninde uçan Türk Yıldızları’na katıldı ve 10 uçaktan oluşan özel bir uçuş gerçekleştirdi.
"FİL YÜRÜYÜŞÜ" İLE SELAMLADI
Büyük ilgi gören bu uçuş, Türk havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti. HÜRJET’ler ve Türk Yıldızları’na ait uçaklar, gösteri uçuşunun ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda gerçekleştirilen "fil yürüyüşü" ile katılımcıları selamladı.
TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE İLK
Savunma Sanayii Başkanlığı, tarihi uçuş anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
10 uçak, tek yürek. Türk Yıldızlarımızın 8’li koluna katılan 2 HÜRJET ile Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu icra edildi.
Paylaşımda HÜRJET’in Türk Yıldızları ile aynı semada yer almasının Türkiye’nin havacılık alanında ulaştığı seviyeyi gösterdiği vurgulandı.