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Zehir tacirlerine 'Narkoçelik-19' darbesi! 480 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uyuşturucu Operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-19' operasyonlarında 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli ise yakalandı.

Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-19' operasyonlarında 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zehir tacirlerine darbe vuran operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

UYUŞTURUCU MADDE İMALATÇISI 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde düzenlenen 'Narkoçelik-19' operasyonlarında; 257 kilogram skunk, 220,5 kilogram metamfetamin, 71 bin adet uyuşturucu hap, 2,5 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu 9 adet hassas terazi, 1 adet hap basma makinesi, 3 adet press makinesi, çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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