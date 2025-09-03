Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Zehir tacirlerinin 'fındık çuvalı' oyunu! Kutularca hap ele geçirildi

Zehir tacirlerinin 'fındık çuvalı' oyunu! Kutularca hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zehir tacirlerinin &#039;fındık çuvalı&#039; oyunu! Kutularca hap ele geçirildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, fındık çuvalında uyuşturucu zulası buldu. Zehir tacirlerinin oyununu bozulduğu o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucuyla mücadele' kapsamında bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, 1 Eylül'de Söğütlü ilçesinde ikamet eden S.A.'nın evinde ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 500 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi buldu.

Erenler ilçesinde 2 Eylül'de gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında ise sürücü A.G.'nin üzerinde 10 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin 'fındık çuvalı' oyunu! Kutularca hap ele geçirildi - 1. Resim

FINDIK ÇUVALINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aynı gün Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen Ö.G.'nin taşıdığı çuvalda arama yapıldı. Aramada, 38 kutu içinde satışa hazır 2 bin 126 sentetik hap bulundu. Zanlı Ö.G.'nin sorgusunda E.A.'nın ismini vermesi üzerine bu kişinin ev ve eklentilerinde de arama gerçekleştirildi. Burada ise 8 kutuda 448 aynı sentetik haptan ve 305 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonların ardından gözaltına alınan şüphelilerden S.A. ve A.G. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ö.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ekiplerin, firari şüpheli E.A.'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bülent Uygun'dan Galatasaraylıları üzecek Barış Alper Yılmaz iddiası: Önümüzdeki haftayı işaret etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kastamonu cayır cayır yandı! Alevlerden geriye acı manzara kaldı - GündemKastamonu'da alevlerden geriye acı manzara kaldıCHP'de "İstanbul" çıkmazı! Özgür Özel, Gürsel Tekin'in "Buradayım" çıkışını affetmedi - GündemÖzel, Tekin'in "Buradayım" çıkışını affetmediGünün en acı haberi: 10 günlük bebek 5. kattan düşerek can verdi! Babasının kucağındaymış... - Gündem10 günlük bebek 5. kattan düşerek can verdiCHP'li belediye başkanının aile evine molotoflu saldırıda 'kırmızı bülten' kararı - GündemCHP'li başkanın aile evine saldırıda yeni karar"Baba emaneti" Nehir'i üniversite kaydına götürdü! Veli olarak imza attı - Gündem"Baba emaneti"ni üniversite kaydına götürdüYemek programıyla ünlenen şefe gözaltı! '28,5 milyonluk vurgun' iddiası - GündemYemek programıyla tanınan ünlü şefe gözaltı
Sonraki Haber Yükleniyor...