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Zeytin hırsızları suçüstü yakalandı
Manisa’da zeytin bahçesinde hırsızlık yapan 3 hırsız emniyet güçlerince yakalandı.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde başkasına ait bir zeytin bahçesinden zeytin toplayan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başkasına ait bir bahçeden zeytin toplayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan Ö.D., B.T. ve G.L. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, şüpheli şahısların topladığı 41 kilogram zeytin ise sahibine teslim edildi.
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İhlas Haber Ajansı / Sinan Başhan - Gündem