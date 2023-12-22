Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Zeytin hırsızları suçüstü yakalandı

    Manisa’da zeytin bahçesinde hırsızlık yapan 3 hırsız emniyet güçlerince yakalandı.

    Zeytin hırsızları suçüstü yakalandı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde başkasına ait bir zeytin bahçesinden zeytin toplayan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

    Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başkasına ait bir bahçeden zeytin toplayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

    Gözaltına alınan Ö.D., B.T. ve G.L. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, şüpheli şahısların topladığı 41 kilogram zeytin ise sahibine teslim edildi.

    BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Ümraniye’de otomobilin hayalet göstergesi çalındı: O anlar kamerada
    Oynat

    Ümraniye’de otomobilin hayalet göstergesi çalındı: O anlar kamerada

    Ümraniye’de park halindeki bir otomobilin ön camını kırarak hayalet gösterge ve konsol takımını çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, şüpheliyi Küçükçekmece’de gözaltına aldı.

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    HırsızManisa
    Haberler > Gündem > Zeytin hırsızları suçüstü yakalandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...