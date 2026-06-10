Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ardından gözler 12 Haziran Cuma gününe çevrildi. Yapılan açıklamaya göre, öğretmenler ve öğrenciler, LGS'den hemen önce izinli sayılacak. Peki, 12 Haziran'da okullar neden tatil, bütün okullar (sınıflar) mı tatil? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar...

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında farklı bir uygulamaya imza attı. Daha önce yayımlanan sınav takviminde LGS'nin 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı duyurulmuştu. Ancak aynı tarihte A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası kapsamında Avustralya ile karşılaşacak olması nedeniyle takvim yeniden değerlendirildi. Yapılan düzenleme sonucunda sınav tarihi 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe çekildi.

12 Haziranda okullar neden tatil, bütün okullar (sınıflar) mı tatil? MEBin açıklaması



LGS NEDEN ERTELENDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi açıklamaya göre, sınav hazırlıklarının sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilecek.

Bakanlık, sınavın uygulanacağı okul ve kurumlarda gerekli düzenlemelerin eksiksiz yapılabilmesi için bu kararın alındığını belirtti. Bu kapsamda Türkiye genelindeki resmi örgün eğitim kurumlarında ders yapılmayacak. Ayrıca öğretmenler de 12 Haziran tarihinde bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

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