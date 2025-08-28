Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
124. dönem DHY kura çekimi ne zaman? Tercih başvuruları için tarih...

124. dönem DHY kura çekimi ne zaman? Tercih başvuruları için tarih...

124. dönem DHY kura çekimi ne zaman? Tercih başvuruları için tarih...
124. Dönem DHY kura takvimini Sağlık Bakanlığı tarafından açıkladı. Eş ve sağlık mazereti başvuruları, Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden yapıldı. 124. Dönem DHY Kurasının ne zaman yapılacağı merak konusuydu, detaylar belli oldu. Peki tercih başvuruları ne zaman alınacak? İşte o tarihler ve kura takvimi...

Sağlık Bakanlığı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura takvim ile ilgili açıklamada bulundu. Başvuru yapan adaylar ise kura tarihi ve tercih sürecini takip etmeye başladı. Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapıldı. Peki, 124. Dönem DHY  kura çekimi ne zaman yapılacak, tercih başvuruları hangi tarihlerde olacak? İşte tüm ayrıntılar... 

124. dönem DHY kura çekimi ne zaman? Tercih başvuruları için tarih... - 1. Resim

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre; mazeret (eş ve sağlık) kuralarına ait ön başvuru durumları kabul edilen adayların münhal yerleri ile genel kuraya ait münhal yerler 28 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. 

124. dönem DHY kura çekimi ne zaman? Tercih başvuruları için tarih... - 2. Resim

TERCİH BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE?

Tercih başvuruları 2 Eylül 2025 Salı günü saat 18.00’e kadar EKİP (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

124. dönem DHY kura çekimi ne zaman? Tercih başvuruları için tarih... - 3. Resim

DHY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi ise 4 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden paylaşılacak. 

124. dönem DHY kura çekimi ne zaman? Tercih başvuruları için tarih... - 4. Resim

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre; görev yapılan yere atanmadan önce mevcut olan bir mazerete dayalı nakil talebi, sağlık ve can güvenliği mazereti dışında, ancak ilgili kişinin bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şartıyla değerlendirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
