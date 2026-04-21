Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları için geri sayım sürüyor. Bakanlık kadrosunda il ve ilçelerde ihtiyaca göre personel alımı gerçekleştirilecek. Detaylar için gözler Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ilanında. Peki, 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin süreç, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru tarihleri, genel ve özel şartlar, kadro dağılımı gibi ayrıntıların resmi ilanla netleşmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesine toplam 15 bin personel alınacağı duyurulmuştu. Söz konusu alımın iki etap halinde gerçekleştirileceği, ilk aşamada 7 bin 500, ikinci aşamada ise 7 bin 500 personelin istihdam edileceği belirtilmişti. Ayrıca başvuru sürecinin 2026 yılı içerisinde başlatılmasının planlandığı ifade edilmişti.

GÖZLER BAKAN AKIN GÜRLEK'E ÇEVRİLDİ

Güncel süreçte ise adayların gözü, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Başvuru takvimi ve ilan detaylarının bu açıklamayla birlikte netlik kazanması bekleniyor.

HANGİ BRANŞLARDA ALIMLAR YAPILACAK?

Öte yandan önceki alım süreçleri dikkate alındığında, yeni personel alımında infaz koruma memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir, şoför, teknisyen ile psikolog, sosyal çalışmacı ve sağlık personeli gibi kadroların öne çıkması bekleniyor.

